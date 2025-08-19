ABD, Ukrayna'da asker bulundurmayacağını yineledi

Beyaz Saray'da dün tarihi bir gün yaşandı...

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ve Avrupalı liderler ile bir araya geldi.

Dünyanın merakla takip ettiği görüşme sonrası ABD'den yeni bir açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri hakkında soruları cevapladı.

"UKRAYNA'DA ASKER BULUNDURMAYACAĞIZ"

ABD’nin Ukrayna’da asker bulundurup bulundurmayacağı sorusuna Leavitt, "Güvenlik garantileri konusunda Başkan Trump, Ukrayna'da asker bulundurmayacağımızı kesin olarak belirtti ancak koordinasyona kesinlikle yardımcı olabilir ve belki de Avrupalı müttefiklerimize başka güvenlik garantileri sağlayabiliriz." dedi.

ULUSAL GÜVENLİK EKİBİNİ GÖREVLENDİRDİ

Leavitt, Trump’ın, güvenlik garantilerinin kalıcı bir barışı sağlamak için hayati önem taşıdığının farkında olduğunu ifade ederek, ulusal güvenlik ekibini Avrupa'daki müttefikleri ile koordinasyon sağlamaları için görevlendirdiğini söyledi.

Rusya ve Ukrayna liderleri arasında önümüzdeki günlerde direk bir görüşme için de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Leavitt, "Başkan, her zaman bu savaşta bu iki ülke tarafından görüşülüp karara bağlanması gereken anlaşmazlık alanları olduğunu söyledi. Bu nedenle bu iki ülkenin doğrudan diplomasi yürütmesini istiyor" diye konuştu.

"HER İKİ LİDER DE MASAYA OTURMAYA İSTEKLİ"

Leavitt, Trump’ın her iki tarafın da ne istediğini ve nelerden vazgeçmek zorunda kalacağını anladığını savunarak, her iki liderin de birbirleriyle masaya oturmaya istekli olduklarını bu yüzden her iki taraftan da ilerleme gördüklerini kaydetti.

Rusya’nın, Trump'a ve onun 'güçlü dış politika yaklaşımına' her zaman büyük saygı duyduğunu öne süren Leavitt, "Başkan Trump olmasaydı, Putin ile bu çıkmaz çözülemezdi. Dünkü cesaret verici görüşmelerin ardından bunu başarabilecek tek kişi oydu." dedi.