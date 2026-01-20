Ülkenin gördüğü en büyük protesto: Grönland satılık değil

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı Grönland'a sahip olmaya yönelik hamleleri, son dönemlerde yoğunlaştı.

GRÖNLAND HALKI EYLEM YAPTI

Donald Trump'ın bu yaklaşımlarına tepkili olan Grönland halkı, sokaklarda toplanarak ABD dış politikasını protesto etti.

Binler, sokaklarda "Grönland satılık değil" sloganlarıyla yürüdü.

ÜLKENİN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK PROTESTO

Binlerce Grönlandlının görüntülendiği eylemlerin, ülkenin tarihi boyunca gördüğü en büyük halk protestosu olduğu söyleniyor.

ABD 8 AVRUPA ÜLKESİNE EK VERGİ GETİRMİŞTİ

ABD'nin söylemlerine karşı Avrupa ülkeleri Grönland'ın egemenliğini savunmuş ve adanın geleceğini adanın halkının belirleyebileceğini söylemişti.

Trump, Grönland'ı satın alma fikirlerini dile getirirken ve askeri yaklaşımı bir seçenek olarak masada tutarken, Danimarka'dan yana tavır alan 8 Avrupa ülkesine ek gümrük vergileri açıklamıştı.

GRÖNLAND'A ASKER GÖNDERİLİYOR

Başkan Trump'ın Grönland hakkındaki itirazları ve Rusya ile Çin konusundaki uyarılarının ardından bazı Avrupa ülkeleri, Grönland'a asker göndererek bir savunma tatbikatı organize etti.

Danimarka'nın adaya üst düzey bir general ile büyük bir askeri birlik gönderdiği raporlanmıştı.

Donald Trump, Grönland'ın ilhakı için "Biz yapmazsak Rusya veya Çin yapacak." demişti

DONALD TRUMP'IN İLGİNÇ GRÖNLAND PAYLAŞIMI

Başkan Donald Trump, Truth Social platformunda, yanında Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve JD Vance ile birlikte Grönland'a Amerikan bayrağı diktiği bir illüstrasyon paylaşmıştı.

İllüstrasyonda bulunan levhadaki "Grönland, ABD toprağı, Kuruluş 2026" yazısı dikkat çekmişti.

"TRUMP DÜNYA TARİHİNE GEÇER"

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Grönland hamlelerine ilişkin açıklamasında "Grönland’ın ilhakıyla Trump’ın kesinlikle sadece ABD değil, dünya tarihine geçeceğini düşünen uluslararası uzmanlar var." ifadelerini kullanmıştı.

ABD KİŞİ BAŞI 100 BİN DOLAR ÖDEMEYİ DÜŞÜNÜYORDU

Amerikalı yetkililerin, Grönland'ı topraklarına katarken Grönlandlılara kişi başı 10 bin ila 100 bin dolarlık bir ödeme yapma fikrini tartıştığı bildirilmişti.