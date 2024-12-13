ABD, Ukrayna’ya 500 milyon dolarlık yeni askeri yardım sağlanacağını açıkladı

İHA

Rusya'nın işgal girişimi karşısında Ukrayna’ya desteği sürdüren ABD’den Kiev yönetimini sevindirecek bir hamle daha geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada Başkan Joe Biden'ın 26 Eylül'de duyurduğu ek yardımların bir parçası olarak Ukrayna'ya 500 milyon dolar değerinde yeni bir silah ve teçhizat desteği sağlayacaklarını duyurdu.

500 MİLYON DOLARLIK PAKETİN İÇERİĞİ

Blinken, son yardım paketinin şu silah ve askeri ekipmanları içerdiğini açıkladı: