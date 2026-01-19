Suriye İçişleri Bakanlığı: Haseke’deki katliam haberleri için soruşturma başlatıldı

- Suriye İçişleri Bakanlığı, Haseke'de YPG/SDG terör örgütü unsurlarının katliam gerçekleştirdiğine dair iddialar üzerine soruşturma başlattı.
- Bakanlık, ABD merkezli bir sosyal medya platformu aracılığıyla, katliam haberlerinin ciddi bir şekilde takip edildiğini duyurdu.
- Konuyla ilgili bilgilerin doğrulanması için yetkili birimlerin derhal harekete geçtiği belirtildi.
Suriye İçişleri Bakanlığı, Haseke’de YPG/SDG terör örgütü unsurlarının katliam gerçekleştirdiğine dair iddiaların basına yansımasının ardından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
"YETKİLİ BİRİMLER DOĞRULAMA İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATTI"
Bakanlığın ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Haseke ilinde meydana geldiği bildirilen katliam haberlerinin büyük bir endişe ve ciddiyetle takip edildiği belirtildi.
Açıklamada, "alınan bilgilerin doğrulanması için yetkili birimlerin derhal gerekli soruşturmalara başladığı" kaydedildi.