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ABD ve Afganistan arasında esir takası

ABD ve Afganistan arasında esir takası Afganistan yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ABD'de tutuklu bulunan bir Afganistan vatandaşının iki ABD vatandaşı ile takas edilerek serbest bırakıldığı belirtildi.