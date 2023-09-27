ABD ve Fransa, Karabağ Ermenilerine yardım kararı aldı Washington, 11,5 milyon dolar tutarında yardımda bulunacağını duyurdu. "Ermenistan'ın yanındayız" mesajı veren Paris yönetimi, ilave 7 milyon euro kaynak aktaracağını söyledi.

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Karabağ Ermenileri, Azerbaycan'ın bölgedeki yasa dışı silahlı güçlere diz çöktürmesinin ardından bölgeden ayrılmaya başladı.

Araçlarıyla yollarda uzun kuyruklar oluşturanlar için Batı harekete geçti. ABD, Dağlık Karabağ'a insani erişimin devam etmesi çağrısında bulundu.

ABD'den 11,5 milyon dolar yardım

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İhtiyacı olan herkes için Dağlık Karabağ'a insani erişimin sürdürülmesini talep ediyoruz." denildi.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Karabağ Ermenilerine 11,5 milyon dolar tutarında insani yardım sağlayacağını duyurdu.

Washington'ın kararı sonrası Fransa da benzer bir adım atmaya hazırlanıyor.

Konsolosluk ofisi açacaklar

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Fransız parlamentosunun soru-cevap oturumunda yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın güney sınırına yakın Syunik'te konsolosluk ofisi açacaklarını söyledi.

Colonna, Karabağ halkına ilave yardım tahsis etme kararı aldıklarını duyurdu.

7 milyon euro ilave destek

"Hiçbir ülke, bizim ülkemiz kadar Ermenistan'ın yanında değildir." diyen Colonna, şöyle devam etti:

Fransa'nın girişimiyle Ermenistan'da gözlem misyonu konuşlandırıldı. Bakanlığımız bu yılın başından beri Ermenistan ve Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusa 5 milyon euronun üzerinde kaynak ayırdı.



Son günlerde yaşanan olayları da dikkate alarak bu yardımları 7 milyon euro daha artırmaya karar verdim.

"Savunma ilişkilerini güçlendirdik"

Ermenistan basınının aktardığına göre, Fransa Dışişleri Bakanı ayrıca Paris yönetiminin Ermenistan ile savunma ilişkilerini güçlendirdiğini kaydetti.

Catherine Colonna, attıkları adımlara işaret ederek, "Bunlar, Fransa'nın Ermenistan'ın yanında olduğunun somut delilleridir." diye ekledi.

Avrupa'ya çağrı: Ermenistan'ın yanında durun

Rusya'nın Ermenistan'ı yalnız bıraktığını dile getiren Colonna, şu ifadeleri kullandı: