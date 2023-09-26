Karabağ'da yaşayan Ermeniler, bölgeden ayrılmaya devam ediyor.
Azerbaycan ordusunun yasa dışı silahlı Ermeni unsurları hedef almasının ardından, Bakü yönetimi istediği sonucu elde etti.
Ermeni unsurlar, silahlardan arınma talebini kabul etmek zorunda kaldı.
Karabağ'dan ayrılıyorlar
Bunun üzerine antiterör tedbirleri kapsamındaki operasyon durdurulurken, bazı Ermenilerin Karabağ'dan ayrılışı sürüyor.
Yollarda oluşan uzun araç kuyrukları, sosyal medyada paylaşılan görüntülere yansıdı.
Hem Ermenistan hükümeti hem de Batılı diplomatlar, Azerbaycan'ı "etnik temizlik" yaptığı şeklinde asılsız iddialarla suçlamaya çalışıyor.
Ermenilere su ikram ettiler
Azerbaycan polisinin gencinden yaşlısına her yaştaki Ermeni vatandaşlarına yardım elini uzatması, ortaya atılan iddiaları bir kez daha çürüttü.
Görüntülerde, Azerbaycan güvenlik güçlerinin, yaşlı bir kadına su ikram ettiği görülüyor.
Öte yandan, uzun araç kuyruklarında bekleyen Ermenilere şişe su dağıtıldığı anlar kameraya yansıdı.