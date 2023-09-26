Azerbaycan polisi, Karabağ'ı terk eden Ermenilere su ikram etti Güvenlik güçleri, bölgeden ayrılmaya karar veren Ermenilere yardım elini uzattı. Her yaştan insana su ikram edilmesi kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Karabağ'da yaşayan Ermeniler, bölgeden ayrılmaya devam ediyor. Azerbaycan ordusunun yasa dışı silahlı Ermeni unsurları hedef almasının ardından, Bakü yönetimi istediği sonucu elde etti. Ermeni unsurlar, silahlardan arınma talebini kabul etmek zorunda kaldı. Karabağ'dan ayrılıyorlar Bunun üzerine antiterör tedbirleri kapsamındaki operasyon durdurulurken, bazı Ermenilerin Karabağ'dan ayrılışı sürüyor. Yollarda oluşan uzun araç kuyrukları, sosyal medyada paylaşılan görüntülere yansıdı. Hem Ermenistan hükümeti hem de Batılı diplomatlar, Azerbaycan'ı "etnik temizlik" yaptığı şeklinde asılsız iddialarla suçlamaya çalışıyor. Ermenilere su ikram ettiler Azerbaycan polisinin gencinden yaşlısına her yaştaki Ermeni vatandaşlarına yardım elini uzatması, ortaya atılan iddiaları bir kez daha çürüttü. Görüntülerde, Azerbaycan güvenlik güçlerinin, yaşlı bir kadına su ikram ettiği görülüyor. Öte yandan, uzun araç kuyruklarında bekleyen Ermenilere şişe su dağıtıldığı anlar kameraya yansıdı. Gözden Kaçmasın Ermeniler, Karabağ'ı terk ediyor Haberin Detayları Karabağ'ı terk eden Ermenilere güvenli geçiş! Benim bütün dostlarım Müslüman'dı... Haberin Detayları