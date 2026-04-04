ABD ve İsrail saldırıları, İran’daki kütüphaneleri de vurdu

Nükleer müzakereler sürerken İran'a yönelik saldırılar başlatan ABD ve İsrail, kültürel mirası ve eğitim yuvalarını da hedef alıyor.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nın Ulusal Halk Kütüphaneleri Kurumu’nun açıklamasına dayandırdığı habere göre, ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılar, ülkenin kültürel altyapısını da hedef aldı.

Saldırılarda 12 eyaletteki kütüphaneler ağır şekilde etkilendi.

Zencan’daki Seyyid el-Şehitler Kütüphanesi ve İlam’daki Dehloran Sınır Alayı Kütüphanesi tamamen yıkılırken, 55 kütüphanede ağır hasar oluştu. Yetkililer, saldırıların eğitim ve kültürel yaşam üzerinde yaratacağı uzun vadeli etkilerin önüne geçmeye çalışıyor.

YENİDEN İNŞA VE TOPARLANMA ÇALIŞMALARI

Ulusal Halk Kütüphaneleri Kurumu, yıkılan ve zarar gören kütüphanelerin yeniden inşası için ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde çalışıldığını duyurdu. Kurum, sürecin en kısa sürede tamamlanarak kültürel hizmetlerin yeniden halka sunulmasını hedeflediklerini açıkladı.

Yetkililer, hasarın boyutuna rağmen kültürel mirasın korunması ve kitaplara erişimin sağlanması için yoğun bir çaba içinde olduklarını belirtiyor.

Uzmanlar, kütüphanelerin yıkılmasının yalnızca fiziksel yapıları değil, toplumsal hafızayı ve eğitim kaynaklarını da hedef aldığını vurguluyor. İran’daki kültürel ve eğitim altyapısının korunmasının, hem ulusal hem de küresel düzeyde önem taşıdığı ifade ediliyor.