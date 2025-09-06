ABD’de 10 eyalette salmonella salgını alarmı

ABD’nin California, Missouri, Georgia, Minnesota, Texas, Arkansas, Illinois, Rhode Island, Wisconsin ve Washington eyaletlerinde salmonella salgını tehlikesi olduğu bildirildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), salgının 10 eyalette en az 16 kişiyi etkilediğini ve 7 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

YEMEK SERVİSİ ŞİRKETİNDEN KAYNAKLI

CDC’nin açıklamasına göre salgının, evlere yemek servisi yapan bir şirketin bazı ürünlerinden kaynaklandığı belirlendi. Uzmanlar, söz konusu ürünlerde hayvansal gıdaların bulunduğunu vurguladı.

EN SIK ZEHİRLENMEYE YOL AÇAN BAKTERİ

Uzmanlar, salmonellanın gıda zehirlenmesine en çok neden olan bakterilerden biri olduğunu hatırlatarak şu bilgileri paylaştı:

“Salmonella, hayvanların bağırsaklarında bulunur ve dışkı yoluyla çevreye yayılır. Çiğ ya da iyi pişirilmemiş hayvansal gıdalar aracılığıyla insanlara bulaşabilir.”

SEMPTOMLAR VE UYARILAR

Yetkililer, salgında mide bulantısı, kusma, ishal ve ateş gibi belirtilerin görülebileceğini açıkladı. Ayrıca hastalıkların bildirilmesinin genellikle birkaç hafta sürdüğüne dikkat çekilerek, vaka sayısının önümüzdeki günlerde artabileceği uyarısı yapıldı.

Salmonella ile bağlantılı olduğu belirtilen yemek servisi şirketi, müşterilerine doğrudan ulaşarak ürünlerle ilgili bilgilendirme yaptıklarını duyurdu.