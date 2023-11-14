ABD'de 100 diplomat, Biden'ın İsrail politikasına tepki gösterdi İsrail'in savaş suçları işlediğini belirten diplomatlar, İsrail hapishanelerindeki Filistinlileri hatırlattı. Biden'ın, Gazze konusunda yanlış bilgiler paylaştığı belirtildi.

AA

Amerikalı çok sayıda diplomat, İsrail'e yönelik tutumu nedeniyle Başkan Joe Biden'ı eleştirdi.

ABD'de Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'ndan (USAID) 100 diplomat, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına işaret etti.

Biden'ın, saldırılar konusunda yanlış bilgi yaydığı belirtildi.

İsrail savaş suçları işliyor

ABD merkezli Axios haber sitesine göre, Dışişleri Bakanlığı ve USAID'da çalışan 100 diplomatın imzaladığı bildiride, İsrail'in Gazze'de "savaş suçları" işlediği belirtildi.

Bildiride, Biden'ın 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Hamas'ın İsrail'e saldırılarına dair yanlış bilgiler paylaştığı" vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın politika dairesine sunulan bildiride, ABD'ye, İsrail ve Hamas'ın elindeki esirlerin salıverilmesi için çalışma yapılması çağrısında bulunuldu.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlileri hatırlattılar

İsrail hapishanelerinde binlerce Filistinlinin haklarında herhangi bir suçlama olmadan tutulduğuna dikkat çekildi. Bildiride, Biden'a İsrail'in eylemlerini daha fazla sorgulaması tavsiye edildi.

Her kademeden görüşleri dinledi

Bakanlık Sözcüsü Matthew Miller, söz konusu bildiriye dair basına yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Bakan, farklı bürolardaki her kademeden çok sayıda kişiyle bir araya gelerek hem İsrail'in Hamas'la çatışması hem de diğer konularla ilgili politikalara dair düşüncelerini dinledi.

"Başkan'a tavsiyelerini sunacak"

Miller, Bakan Antony Blinken'ın, farklı görüşteki kişileri düşüncelerini dile getirmeye teşvik ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Tavsiyeleri dikkate alacak ve en sonunda en iyi karar olduğunu düşündüğü şeyi yapacak ve ne yapmamız gerektiği konusunda Başkan'a tavsiyelerini sunacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)