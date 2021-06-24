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    ABD'de 12 katlı bina kısmen çöktü

    100'den fazla dairenin bulunduğu binada çökme meydana geldi.
    • AA
    • 24.06.2021 - 13:30
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 13:52
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    ABD'de 12 katlı bina kısmen çöktü

    ABD’nin Florida eyaletinde korku dolu anlar yaşandı.

    Miami Dade bölgesinde 12 katlı binanın bir bölümü çöktü. Ekipler, arama kurtarma için harekete geçti.

    100'DEN FAZLA DAİRENİN BULUNDUĞU BİNADA ÇÖKME

    Miami-Dade İtfaiyesi’nin açıklamasında, 100'den fazla dairenin bulunduğu 12 katlı bir binanın çöktüğü, olay yerine 80 kurtarma aracının gönderildiği belirtildi.

    Açıklamada, gece saatlerinde kısmen çöken binada kurtarma çalışmalarının sürdüğü, polisin de çalışmalara yardım ettiği aktarıldı.

    Yaralı veya mahsur kalanlarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

    ABD'de 12 katlı bina kısmen çöktü ViDEO

    ABD de 12 katlı bina kısmen çöktü #1

    ABD de 12 katlı bina kısmen çöktü #2

    ABD de 12 katlı bina kısmen çöktü #3

    ABD de 12 katlı bina kısmen çöktü #4

    ABD de 12 katlı bina kısmen çöktü #5

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