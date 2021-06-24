100'den fazla dairenin bulunduğu binada çökme meydana geldi.

ABD’nin Florida eyaletinde korku dolu anlar yaşandı.

Miami Dade bölgesinde 12 katlı binanın bir bölümü çöktü. Ekipler, arama kurtarma için harekete geçti.

100'DEN FAZLA DAİRENİN BULUNDUĞU BİNADA ÇÖKME

Miami-Dade İtfaiyesi’nin açıklamasında, 100'den fazla dairenin bulunduğu 12 katlı bir binanın çöktüğü, olay yerine 80 kurtarma aracının gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, gece saatlerinde kısmen çöken binada kurtarma çalışmalarının sürdüğü, polisin de çalışmalara yardım ettiği aktarıldı.

Yaralı veya mahsur kalanlarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD'de 12 katlı bina kısmen çöktü ViDEO