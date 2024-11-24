ABD'de 13 yaşındaki çocuğa tecavüz edip öldürdü: Mahkeme cezasını açıkladı

Haber Merkezi

ABD'de tarihler 2018 yılını gösterdiğinde mide bulandıran bir olay yaşandı.

13 yaşındaki Hania Aguilar isimli genç kız, tecavüze uğrayarak öldürüldü.

Şüpheli olarak tüm dikkatleri üzerine çeken Michael McLellan isimli şahıs gözaltına alındı.

DNA DOĞRULAMASI YAPILAMADI

Daha önce 2016'da da bir tecavüz olayında şüpheli olan Michael McLellan'ın DNA'sını doğrulamak için örnek alınamamıştı.

Yaşananların ardından yıllar sonra olayla ilgili bir gelişme yaşandı.

TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

McLellan, ABD'de 2018 yılında 13 yaşındaki Hania Aguilar'ı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldürdüğünü kabul etti.

Öte yandan McLellan, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ABD basınından NBC Montana'nın aktardığına göre McLellan'ın şartlı tahliye şansı ise bulunmuyor.