ABD'de 14 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmene 30 yıl ceza

Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşanan skandal olayda mahkeme kararı çıktı.

ABD'nin Maryland eyaletinde Melissa Curtis isimli 32 yaşındaki bir öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle 20 kez cinsel birliktelik yaşadı.

30 YIL CEZA ALDI

Öğrencisine defalarca cinsel istismarda bulunan öğretmen, hakim karşısında çıktı.

32 yaşındaki Melissa Curtis, 15 Kasım Cuma günü 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YALNIZCA 1 YIL HAPİS YATACAK

Ancak Montgomery County Eyalet Savcılığı sözcüsünün 19 Kasım Salı günü doğruladığı habere göre, Montgomery County hakimi, cezanın büyük bir kısmını erteleyerek Curtis'in 12 ay demir parmaklıklar ardında kalmasına ve beş yıl denetimli serbestlik uygulamasına karar verdi.

KENDİ ÇOCUKLARI DIŞINDA REŞİT OLMAYAN ÇOCUKLARLA TEMAS KURAMAYACAK

Serbest bırakılmasının ardından Curtis, 25 yıl boyunca cinsel suçlu olarak kayıt altında kalacak. Ayrıca kendi çocukları dışında reşit olmayanlarla gözetimsiz temas kurmasına da izin verilmeyecek.