Donald Trump: 2024'te seçilirsem, FBI ile siyasi rakiplerimin peşine düşeceğim 2024 öncesi hukuki zorluklarla karşılaşan Trump, tekrar seçilmesi halinde üzerine gelenlere yönelik ne yapacağını açıkladı.

ensonhaber.com

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğunu yeniden devralmak üzere 2024 seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ülkede yapılan son ankete göre, Trump, 5 kritik eyalette rakibi mevcut Başkan Joe Biden'ı geçmiş durumda.

Mevcut tabloda Demokratlardan "Biden yarıştan çekilmeli" şeklinde çağrılar yapılıyor.

Trump'ın evine FBI baskını

Diğer taraftan Trump, hakkında açılan yolsuzluk davalarıyla karşı karşıya kalmış durumda. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Trump'ın Florida eyaletinde Mar-a-Lago bölgesindeki evine baskın düzenlemiş, bu durum ABD'de şok etkisi yaratmıştı.

2024 seçimleri öncesi kendisine yönelik baskı kurulduğunu söyleyen Trump, seçilmesi halinde "intikam" alacağının sinyalini verdi.

İspanyolca dilinde yayın yapan televizyon ağı Univision'a konuşan Trump, gelecek yıl Beyaz Saray'a geri dönmesi durumunda, siyasi rakiplerinin peşine düşmek için FBI ve Adalet Bakanlığı'nı devreye sokacağını söyledi.

"Siz de aynısını yapar mısınız" sorusu

Trump'a, yaşadığı hukuki meseleler hakkında, "Adalet Bakanlığı'nı ve FBI'ı silah haline getirdiklerini söylüyorsunuz. Tekrar seçilseniz siz de aynısını yapar mısınız?" şeklinde soru yöneltildi.

"Cini şişeden çıkardılar"

ABD'nin eski lideri, şu yanıtı verdi:

Bunu zaten yaptılar ama eğer bunu sürdürmek isterlerse, evet, kesinlikle tersi de olabilir. Cini şişeden çıkardılar.



Başkan olduğunuzda, iyi bir iş çıkardığınızda ve popüler olduğunuzda, seçim kazanmak için onların peşinden gitmezsiniz. Seçimi kazanmak için iddianame hazırladılar. Buna silahlanma diyorlar.

"Eğer ben başkan olursam..."

Trump, konuşmasının devamında dikkat çeken ifadeler kullandı:

Eğer ben başkan olursam ve beni çok kötü döven ve iyi iş çıkaran birini görürsem, onları suçlayın derim, çoğunlukla o da görevden alınır. Seçimin dışında kalırlar.

"Etrafında Trump'ı durduracak kimse olmayacak"

Anketlerde geride kalan eski New Jersey Valisi Chris Christie, Trump'ın sözlerinin endişe verici olduğunu söyledi. CNN'e konuşan Christie, "Bu çok çirkin." ifadesini kullandı.

Christie, ayrıca Trump'ın ilk başkanlık döneminden farklı olarak söz konusu ismin çevresinde onun "en otoriter" hamlelerini durduracak avukatların ve diğer yetkililerin olmayacağı konusunda uyardı.