ABD'de 2024 başkanlık seçimi anketi: Trump, Biden karşısında önde Trump, gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde düzenlenen anketlerde önde görünüyor. Biden'ın ilerleyen yaşı, Demokratlar arasında endişe kaynağı haline geldi.

ensonhaber.com

ABD'de, Donald Trump'ın önde olduğunu gösteren yeni bir anket sonucu yayınlandı.

2024 başkanlık seçimleri yaklaşırken, eski Başkan Trump'ın Cumhuriyetçilerin adayı olarak gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, son açıklamasında, "Trump aday olmazsa, ben de aday olacağımdan emin değilim." demişti.

Trump yüzde 47, Biden yüzde 43

Wall Street Journal gazetesinin anketine göre, Trump, yüzde 47 oy oranının sahibi olurken, bu oran Biden için yüzde 43 olarak gerçekleşti.

Bu sonucun, Trump'ın, başa baş yarışta ilk kez arayı açtığının bir göstergesi olduğuna dikkat çekildi. Daha önceki bir ankette oranlar, 46'ya 44 olarak Trump lehine şekillenmişti.

Cumhuriyetçi aday adayları arasında da birinci

Öte yandan Trump, yaklaşık yüzde 50 ile Cumhuriyetçi aday adayları arasında da önde gidiyor.

81 yaşındaki Biden ikinci dönem için aday olma arzusunu dile getirmiş olsa da, Demokrat Parti'deki birçok kişi, ABD Başkanı'nın, ilerleyen yaşı nedeniyle yarıştan çekilmesini istiyor.

Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın vergi kaçırmak, evrakta sahtecilik gibi 9 ayrı suçlamayla suçlanmasının diğer endişe kaynakları olduğuna vurgu yapıldı.

Trump'ı Kongre baskını ve 'diktatör' sözleri üzerinden hedef aldı

Bu arada bir bağış toplama etkinliğinde konuşan Başkan Biden, Kongre'nin seçim sonuçlarını onaylamasını engelleme girişimleri ve Capitol isyanı nedeniyle Trump'ı suçladı.

Yaşananların "alçakça" olduğunu belirten Biden, "Bu çok aşağılık bir durum." diye ekledi.

Trump, başkan seçilir seçilmez yetkilerini kullanarak Meksika sınırını kapatacağını ve petrol üretimi konusunda sondaj sayısını artıracağını söylemiş, bunu yaparken yalnızca "ilk gün diktatör olacağını" belirtmişti.

Biden, Trump'ın bu ifadelerine işaret ederek, "Geçen gün, sadece bir gün diktatör olacağını söyledi. Aman Tanrım, sadece bir gün! Siyasi şiddeti reddetmek yerine benimsiyor." ifadelerini kullandı.

Demokratlar Biden'dan memnun değil ama...

Söz konusu anketin sonuçlarını paylaşan Wall Street Journal, rakamların, pek çok Demokrat'ın şu anda Biden'dan memnun olmadığını gösterdiğinin altını çizdi.

Bununla birlikte, Trump'ın Cumhuriyetçilerin adayı olması durumunda, Demokratların da Biden'ı destekleme yönünde karar alabileceği konuşuluyor.