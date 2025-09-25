ABD'de 38 yıl sonra suçsuz olduğu tespit edilen mahkuma 25 milyon dolar tazminat

ABD’de 1983 yılında Roberta Wydermyer’ın cinsel saldırıya uğrayıp başından vurularak öldürülmesiyle ilgili davada haksız yere mahkûm edilen Maurice Hastings, 38 yıl sonra suçsuz bulundu.

DNA DELİLLERİYLE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kurbanın otopsisinden alınan biyolojik örneklerin 2000 yılında DNA testine gönderilmesi istenmiş, ancak bu talep reddedilmişti. 2021’de yeniden yapılan incelemede, DNA’nın Hastings’e ait olmadığı tespit edildi.

EYALET TARİHİNDE REKOR TAZMİNAT

Mahkeme, Hastings’in suçsuz olduğuna hükmederek kendisine 25 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Bu rakam, California eyaletinde ödenen en yüksek haksız mahkûmiyet tazminatı olarak kayıtlara geçti.

GERÇEK FAİL YILLAR SONRA BELİRLENDİ

DNA incelemeleri, cinayetin aslında 1983’te benzer bir suçtan tutuklanan ve 2020’de cezaevinde ölen Kenneth Packnett’e ait olduğunu ortaya koydu. Packnett’in o dönemde kurbana ait eşyalarla yakalanmasına rağmen cinayetle ilgili soruşturulmadığı belirtildi.

"38 YILIM GERİ GELMEYECEK"

Basına konuşan Hastings, “Hayatımın 38 yılı elimden alındı. Hiçbir para bunu geri getiremez ama bu anlaşma çok uzun bir yolculuğun sonu.” ifadelerini kullandı.