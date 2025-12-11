ABD'de ailenin aç kalan köpeği küçük kızı yedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan bir ailenin başına gelen trajik olay, medyada korkuyla karşılandı.

Nefes almadığı söylenen yaralı bir çocuk ihbarına intikal eden polisler, hayvan saldırısına uğradığını tahmin ettikleri 2 yaşındaki Locklynn Rose McGuire'ın bedenine ulaştı.

KÖPEKLERİ ÇOCUKLARINI YEDİ

Besledikleri dört köpekten üçünün aç bırakıldığı belirtilen ailenin küçük kız çocuğu, aç kalan köpeklerden biri ile yalnız kalmıştı.

Oklahoma Şehri Polis Çavuşu Dillon Quirk, "Ekiplerimiz, hayatını kaybettiği keşfedilmeden önce kızın uzun bir süre boyunca odada hayvan ile yalnız bırakıldığını öğrendi." açıklamasında bulundu.

EBEVEYNLER AĞIR SUÇLAMALARLA YARGILANACAK

Köpekleri Oklahoma Şehri Hayvan Barınağı tarafından alınan ebeveynler Jorden McGuire ve Darci Lambert, önce ikinci derece cinayet ile suçlanıyordu.

Durumun içeriği ve şahısların ihmali fark edildikten sonra suçlamalar birinci derecede cinayete yükseltildi. İki ebeveyn, bunun yanında hayvana eziyetten de suçlanıyor.

New York Post gazetesi, suçlamalar göz önünde bulundurulduğunda, ailenin müebbet hapis ve hatta Oklahoma'da bazen birinci derece cinayetler için verilen idam kararıyla cezalandırılabileceğini yazdı.

KUZENİ BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTI

Aç hayvan tarafından parçalanan Locklynn'in kuzeni başlattığı bağış kampanyasında, 2 yaşındaki kız için "Locklynn saf bir ışıktı. Meraklı, kibar ve neşe dolu... Gülümsemesi en kötü günü bile aydınlatan küçük bir kızdı. Çok sever ve çok sevilirdi. Onu böylesine yıkıcı ve beklenmedik şekilde kaybetmek tüm ailemizi parçaladı." yazılarına yer verdi.