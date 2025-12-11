Time dergisi yılın insanını seçti: 'yapay zekanın mimarları'

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın en prestijli dergilerinden biri olan Time dergisi, 2025 senesi sona ererken her yıl yaptığı gibi yılın kişisini seçti. Derginin seçimi epey ilginç bulundu.

2025 yılının insanı, yapay zekanın mimarları oldu.

SEKİZ KİŞİLİK KAPAK

Time dergisi, yapay zekanın mimarları adı altında topladığı sekiz ismin bir arada olduğu bir kapak yayınladı.

Kapakta yer alan isimler sırasıyla; META'nın sahibi Mark Zuckerberg, AMD'nin CEO'su Lisa Su, X'in sahibi Elon Musk, Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, Google DeepMind ve Isomorphic Labs CEO'su Demis Hassabis, Anthropic'in CEO'su Dario Amodei ve yapay zekaya öncülük eden bilim insanı Fei-Fei Li oldu.

"A.I."

Derginin arka kapağında ise iş iskeletiyle kaplı, elektronik materyaller ve donanımdan oluşur şekilde resmedilmiş, İngilizcede yapay zeka anlamına gelen "Artificial Intelligence" ifadesinin baş harfleri olan A ve I var.