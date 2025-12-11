Der Spiegel kapakta Trump ve Putin'i kötü adamlar olarak resmetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mesafeli politikaları ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile olan savaşı sebepleriyle iki lider, birçok Avrupalının gözünde düşman haline geldi.

Almanya merkezli prestijli dergi Der Spiegel, medyada yankı uyandıran bir kapak tasarladı.

"İKİ KÖTÜ ADAM, TEK HEDEF"

Derginin kapağında Donald Trump ve Vladimir Putin 'kötü adamlar' olarak resmedildi ve "İki kötü adam, tek hedef: Trump ve Putin Avrupa'ya nasıl saldırıyor" başlığıyla yayınlandı.

VLADİMİR PUTİN AVRUPA'YA KARŞI

2022 yılında Rusya'nın Ukrayna ile savaşa girmesinden bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa ülkelerindeki 'kötü adam' konumu netleşti.

Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını kendisine karşı bir tehdit olarak algılayan Rusya'nın savaşı bitirmek için toprak istemesi de Avrupa tarafından genişlemeci politika olarak yorumlandı.

Savaşı Rusya'nın Ukrayna'yı gayrimeşru işgali olarak gören Avrupalı devletlerin birçoğu Rusya'nın bir fetih duygusunda olduğuna ve uzun vadede daha fazla ülkeye savaş açabileceğine inanıyor.

DONALD TRUMP'IN AVRUPA İLE SÜRTÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinden beri Avrupa ile soğuk ilişkilere sahipti. İlk döneminde NATO maddelerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle Avrupalı ülkelere ceza kesmişti.

Trump, 'America First' (Önce Amerika) olarak adlandırdığı ajandasının kapsamında, ABD'nin Avrupalı ortaklarıyla ilişkisinde tek taraflılığa yer vermemesi, ve çıkarların karşılıklı olması gerektiğini savunması, Avrupa ile ilişkilerinin soğumasına neden oldu.

Başkan Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasında barış sağlamak için hazırladığı plan, Rusya'ya toprak bırakılmasını içerdiği için Avrupalılarca Rus yanlısı olarak yorumlanmıştı. Trump ise Ukrayna'nın taviz vermesi gerektiği konusunda baskı yapmış ve desteğini çekmekle tehdit etmişti.

Trump'ın Ukrayna ve Rusya'nın savaşını bir savunma mücadelesinden ziyade Biden hükümetinin bir hatası olarak tanımlaması ve Ukrayna'ya destek vermek konusunda isteksiz olması onu bazı Avrupa vatandaşlarının gözünde bir 'düşman' haline getiriyor.