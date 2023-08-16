ABD'de aksiyon dolu an: Polis, eli silahlı kadına aracıyla çarptı Nefes kesen anlarda polis, silahıyla tehlike saçan şahsa çarparak onu yere düşürdü. O sırada çevredekilerden biri, yaşananları görüntüledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com ABD, eli silahlı kadına polis müdahalesini konuşuyor. Tuttuğu silahı hem başına hem de etrafa doğrultan şahıs tehlike saçtı. New York'ta yaşanan olayda, kimliği açıklanmayan 33 yaşındaki Amerikalı, yarı otomatik tabancayla havaya ateş etti. Silahı kafasına doğrulttu Mail'in aktardığına göre, silahını sonra da karşıdan gelen araçlara doğrulttu. O sırada çevrede bulunan bir kişi, kadın tabancayı kafasına doğrultmaya başladığında yaşananları kayıt altına aldı. Araçla çarpıp etkisiz hale getirdiler Kadın silahı kafasına doğrulttuğunda, polis aracı ona doğru hızla ilerleyerek çarptı ve yere düşürdü. Şahsın bacaklarına çarpan aracın ardından polisler, gözaltı işlemi için harekete geçti. Mail'in aktardığına göre, hafif yaralanan kadın, çevredeki bir hastanede tedavi altına alındı. Polise duygusal travma kontrolü Eli silahlı kadına çarpan aracı kullanan polis memuru da duygusal travma kontrolü için hastaneye sevk edildi. Gözaltında tutulan şahsa henüz bir suçlama yöneltilmezken soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Gözden Kaçmasın ABD'de evin patlama anı görüntülendi Haberin Detayları