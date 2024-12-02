ABD'de balayı faciası: Gelin öldürüldü

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Aslen Polonyalı olan 26 yaşındaki Aleksandra Leczycka, eşiyle birlikte balayı için ABD'yi seçti

Florida'da bir otelde konaklayan ikilinin hayal gibi tatili korkunç bir şekilde sonlandı.

Odalarında uyuşturucu aldıktan sonra birlikte sokağa çıkan Dawid ve Aleksandra Leczycka çifti, aldıkları ağır uyuşturucuların etkisiyle baygınlık geçirdi.

YENİ GELİN ÖLDÜRÜLDÜ

Çiftin baygın olduğunu gören hırsızlar ise kolları sıvadı.

Genç kadının boynundaki mücevherleri ve paralarını çalan hırsızlar, daha sonra kadına saldırarak ölümüne sebep oldu.

Damat ise saldırıya uğradıktan sonra hayatta kalarak birkaç saat sonra uyandı.

ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerinde araştırma yapan polis ekipleri, genç kadının asıl ölüm sebebini araştırıyor.

Aleksandra'nın aldığı uyuşturucular nedeniyle ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.