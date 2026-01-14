İranlı yetkili: Bölge ülkelerinden ABD’nin İran’a saldırısını engellemeleri istendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran’da 28 Aralık’ta hayat pahalılığına karşı başladıktan sonra kısa sürede hükümet karşıtı protestolara ve şiddet olaylarına dönüşen gösterilerin yanı sıra uygulanan internet kesintisi de sürüyor.

Netblocks adlı internet gözlem grubu, İran’da internet kesintisinin 132 saatten (5 buçuk günden) fazla süredir devam ettiğini belirtti.

BÖLGEDEKİ ABD ÜSLERİ HEDEF ALINACAK

Üst düzey bir İranlı yetkili ise İngiliz Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, İran’ın ABD’nin saldırması durumunda bölgedeki ülkelerde bulunan ABD üslerinin hedef alınacağı konusunda bölge ülkelerini uyardığını ifade etti.

"İRAN'A YÖNELİK MUHTEMEL SALDIRININ ENGELLENMESİ İSTENDİ"

Yetkili, "Tahran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye kadar bölgesel ülkelere, ABD’nin İran’ı hedef alması durumunda bu ülkelerdeki ABD üslerine saldırılacağını bildirdi ve bu ülkelerden Washington’ın İran’a saldırmasını engellemelerini istedi." diye konuştu.

ARAKÇİ İLE WITKOFF ARASINDAKİ DOĞRUDAN İLETİŞİM ASKIDA

Üst düzey İranlı yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a müdahale tehditlerinde bulunmasının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki doğrudan iletişimin askıya alındığını söyledi.

NÜKLEER MÜZAKERELERİ İPTAL EDİLDİ

Yetkili, ABD’nin tehditlerinin diplomatik çabaları baltaladığını ve yıllardır süren nükleer anlaşmazlığa diplomatik bir çözüm bulmak amacıyla iki yetkili arasında yapılması planlanan görüşmelerin iptal edildiğini vurguladı.

PROTESTOCULARIN CEZALANDIRILMASI

Şiddet olaylarına karışanları hızlı yargılama talimatı İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei protestocuların tutulduğu Tahran’daki bir hapishaneyi ziyaret etti. Ejei protestolardaki ölümcül şiddet olaylarıyla ilgili tutuklananlara karşı hızla harekete geçmeyi planladıklarını belirtti.

Ejei, "Eğer biri birini yakmış, birinin kafasını kesmiş ve birini ateşe vermişse o zaman biz de işimizi hızlıca yapmalıyız. Bir iş yapmak istiyorsak şimdi yapmalıyız. Bir şey yapmak istiyorsak hızlıca yapmalıyız. Herhangi bir gecikme, caydırıcılık etkisini azaltacaktır. Eğer geç kalırsa, iki ay, üç ay sonra, aynı etkiyi oluşturmaz." ifadelerini kullandı.

ÖLÜM CEZASINA ÇARPTIRILAN İLK PROTESTOCU

Tahran’da savcılar, ölümcül şiddet olaylarından tutuklanan "isyancılar ve sabotajcılar" hakkında "devlete karşı savaş açmak" suçlamasıyla idam cezası talep edeceklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığının Farsça dilindeki X hesabından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Erfan Soltani adlı kişinin idam cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Erfan, ölüm cezasına çarptırılan ilk protestocu, ancak sonuncu olmayacak." ifadeleri kullanılarak gösterilerde 10 binden fazla İranlının tutuklandığı kaydedildi.

2 BİN 571 ÖLÜ

Gösterilerin bilançosu ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri’nden (HRA) yapılan son açıklamaya göre gösterilerde 2 bin 403’ü protestocu, 142’si güvenlik mensubu olmak üzere 2 bin 571 kişi hayatını kaybetti.

En az bin 134 kişi de ciddi şekilde yaralandı.

Ülkedeki 31 eyalette 187 şehre yayılan gösterilerde en az 18 bin 434 kişi de tutuklandı.