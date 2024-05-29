ABD'de bankada patlama: 1 ölü 7 yaralı
ensonhaber.com

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Youngstown şehrinin merkezinde giriş katında bir bankanın bulunduğu binada yaşandı.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken binadan yoğun duman yükseldiği görüldü.

Banka çalışanı can verdi

Youngstown İtfaiye Şefi Barry Finley, patlamada bir banka çalışanının hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını belirtti.

Finley, zemin katın çöktüğünü, ekiplerin gaz sızıntısı olup olmadığını belirlemek için çalıştığını söyledi.

Binanın çevresindeki sokaklar trafiğe kapatıldı.