ABD'de bankada patlama: 1 ölü 7 yaralı

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ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Youngstown şehrinin merkezinde giriş katında bir bankanın bulunduğu binada patlama yaşandı.
O anlar güvenlik kamerasına yansırken binadan yoğun duman yükseldiği görüldü.
Banka çalışanı can verdi
Youngstown İtfaiye Şefi Barry Finley, patlamada bir banka çalışanının hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını belirtti.
Finley, zemin katın çöktüğünü, ekiplerin gaz sızıntısı olup olmadığını belirlemek için çalıştığını söyledi.
Binanın çevresindeki sokaklar trafiğe kapatıldı.
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