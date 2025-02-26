ABD’de basına darbe: Kimin neyi yazacağına o karar verecek

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ABD'de Donald Trump yönetimi, yeni kuralları hayata geçirmeye devam ediyor...

Beyaz Saray, hangi haber kuruluşlarının ve muhabirlerin ABD Başkanı Donald Trump'ı izleyen basın havuzuna girmesine izin verileceği konusunda kontrolü ele alacağını açıkladı.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE DARBE

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, dün düzenlediği toplantıda, "Bu yönetimde Beyaz Saray basın ekibi, Air Force One ve Oval Ofis gibi alanlarda çok ayrıcalıklı ve sınırlı erişimden kimin yararlanacağını belirleyecek." dedi.

Duyuru, Trump'ın Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirme talebine direnen Associated Press'in (AP) haber ajansının ABD hükümeti tarafından engellemesinden bir gün sonra geldi.

BEYAZ SARAY "SORUMSUZ HABERCİLİKLE" SUÇLADI

Medya mensuplarından oluşan bağımsız bir dernek olan Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA), geleneksel olarak daha küçük ortamlarda başkana erişim izni verilen 10’dan fazla gazetecinin dönüşümlü havuz haberlerini koordine ediyor.

Leavitt, WHCA'nın Beyaz Saray'da basına erişim konusunda 'artık tekel olmaması gerektiğini' ve yıllardır burada bulunan eski medya kuruluşlarının havuza katılmaya devam edeceğini, ancak yeni seslerin de memnuniyetle karşılanacağını belirtti.

Trump'ın geçen ay Meksika Körfezi'nin adını değiştirmeye yönelik kararnamesinin ardından AP, haberlerinde körfezin köklü adını kullanmaya devam edeceğini ve Trump'ın değiştirme çabalarını da kabul edeceğini açıkladı.

Bunun üzerine Beyaz Saray, AP gazetecilerinin Oval Ofis ve Air Force One'a erişimini yasaklayarak haber ajansını 'sorumsuz ve dürüst olmayan habercilik' yapmakla suçladı.

"BASININ BAĞIMSIZLIĞI ZEDELENDİ"

Trump tarafından atanan ABD bölge yargıcı Trevor McFadden, pazartesi günü AP'nin Oval Ofis, Air Force One ve Beyaz Saray'da düzenlenen etkinliklere erişiminin yeniden sağlanması talebini reddetti.

Haber ajansı, muhabirlerinin engellenmesi kararının, haber yaparken kullandıkları dili dikte etmeye çalışarak, ABD anayasasının hükümetin ifade özgürlüğünü kısıtlamasına karşı birinci değişiklik korumalarını ihlal ettiğini savunmuştu.

Leavitt yargıcın kararını kutladı ve Beyaz Saray'ın basın havuzunu kapsayacak daha fazla yayın organı ve yeni yayın organları istediğini söyledi. Leavitt, "Beyaz Saray basın havuzunun 2025 yılında Amerikan halkının medya alışkanlıklarını yansıtmasının zamanı geldi de geçiyor bile." diye ekledi.

WHCA, yaptığı açıklamada kararın, 'Amerika Birleşik Devletleri'nde özgür basının bağımsızlığını zedelediğini' belirtti.