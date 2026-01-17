Trump, Grönland konusunda NATO ile görüştüklerini söyledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın devrine yardımcı olmaması durumunda ABD'nin NATO'dan çekilip çekilmeyeceği sorusuna yanıt verdi.

"NATO, Grönland konusunda bizimle görüşmeler yapıyor. Ulusal güvenliğimiz için Grönland'a çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullanan Trump, ABD'nin Grönland'a sahip olmaması durumunda 'Altın Kubbe ve diğer tüm konularda' yapılan yatırımlar açısından ülkenin ulusal güvenliğinde bir boşluk oluşacağını söyledi.

Askeri alanda 'çok fazla yatırım' yaptıklarına dikkati çeken Trump, "Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz ve bu ordu giderek daha da güçleniyor. Bunu Venezuela'da gördünüz. Bunu İran'a yapılan saldırıda, potansiyel olarak nükleer kapasitelerini ortadan kaldırmada da gördünüz. Yani evet, NATO ile görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

İRAN'A SALDIRMAMA KARARI

Trump, İran'a yönelik gündemde olan saldırı planını durdurması konusunda kendisini herhangi birinin ikna etmediğini aktardı.

Trump, İran'a saldırmaması konusunda Arap ve İsrailli yetkililerce ikna edilip edilmediği sorusuna, "Kimse beni ikna etmedi, kendi kendime ikna oldum" cevabını verdi.