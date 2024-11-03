ABD'de bebeğini Facebook üzerinden satmaya çalıştı: Gözaltına alındı

Haber Merkezi

ABD'de bu kadar da olmaz dedirten bir olay yaşandı.

21 yaşındaki Juniper Bryson isimli kadın, bebeğini Facebook'ta satmaya çalıştı.

"Evlat Edinecek Aile Arayan Anneler" adlı bir Facebook grubunda gerçekleşen olayda, çocuğun koruyucu aileye verilmesi yerine evlat edinilmesini istediğini yazan Bryson, en az 7 aile ile iletişime geçti.

BEBEĞİNİ İNTERNETTEN SATIŞA ÇIKARDI

The Independent'ın aktardığına göre Bryson paylaşımında şu notu düştü:

"Doğum sırasında yanında birine ve bebeği eve götürecek birine ihtiyacım var. Bebeğin koruyucu aileye verilmesini istemiyorum, onu evlat edinecek birini arıyorum"

"YÜKSEK BİR MEBLAĞ DEĞİL"

Juniper Bryson daha sonra kendisiyle iletişime geçenlerden para talep etti.

Bryson, "Sadece bir apartman dairesine taşınıp iş bulabilmem ve sonrasında kızımı geri alabilmem için istiyorum, yüksek bir meblağ değil" dedi.

TUTUKLANDI

Olayın ortaya çıkmasının ardından ekipler hemen harekete geçti.

Bryson tutuklanırken, bebek geçici olarak Bryson'ın bir arkadaşına teslim edildi.