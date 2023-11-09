ABD'de Biden'ı düşündüren anket: İsrail yanlısı tutumu tepki topluyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail' destekleyici politikası, ülkede anket sorusuna konu oldu.
Ortaya çıkan çarpıcı sonuçların, Biden'ı yeniden düşünmeye sevk ettiği belirtiliyor.
Anket sonucuna göre, Demokrat seçmenlerin yarısına yakını, Biden'ın İsrail'in Filistin'e saldırıları konusundaki tutumundan hoşnut değil.
İsrail'de destek soruldu
Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi'nin yürüttüğü anket çalışmasında, ABD'de 1239 yetişkine, hükümetin "İsrail'e destek" tutumu hakkındaki görüşleri soruldu.
Yüzde 46 durumdan hoşnut değil
Anketin sonuçlarına göre, Demokrat seçmenlerin yüzde 50'si Biden'ın İsrail-Filistin konusundaki tutumunu onaylarken, yüzde 46'sı durumdan hoşnut olmadığını belirtti.
Biden'ın bu tutumunu onaylayan her 10 Demokrat seçmenden 7'si, hükümetin İsrail'e gerektiği kadar destek sağladığını ifade etti.
Onaylamayanların yüzde 65'i ise desteğin gereğinden fazla olduğunu düşünüyor.
Netanyahu'yu sorumlu tutuyorlar
Ayrıca Biden'ın tutumunu onaylamayan Demokratların yüzde 56'sı bölgedeki saldırılardan İsrail hükümetini sorumlu tutuyor.
Ankete katılan her 10 Demokrat seçmenden 4'ü, Gazze ve Doğu Kudüs'ü de içine alan bağımsız Filisin devletinin kurulmasından yana.
Biden'ın 2024 şansı tehlikeye düşebilir
Öte yandan, İsrail'in Filistin'e saldırıları konusunda Biden'ın İsrail yanlısı tutumunun, 2024'teki başkanlık seçimlerindeki başarı şansını tehlikeye atabileceği düşünülüyor.
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