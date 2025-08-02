ABD'de bir barda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü

ABD'nin Montana eyaletinde dehşet veren bir olay yaşandı.

Bir barda silahlı saldırı meydana geldi.

NBC News'ün haberine göre, eyalet emniyet yetkilileri, silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

MONTANA'DA BAR SALDIRISI: 4 ÖLÜ, SALDIRGAN KAÇTI

Açıklamada, Anaconda'da bir barda yerel saatle sabah 10.30'da silahlı saldırı olduğu, 4 kişinin öldüğü ifade edildi.

Saldırganın Michael Paul Brown olduğu, ancak henüz yakalanamadığı bildirildi.

Montana Valisi Greg Gianforte, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili durumu yakından takip ettiğini belirtti. Gianforte, saldırıda hayatını kaybedenler ve olayın ardından görevlendirilen kolluk kuvvetleri için dua ettiğini kaydetti.