ABD'de bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatınI kaybetti

North Carolina eyaletinde bir teknedeki silahlı saldırganın sahilde bulunan bir gece kulübüne ateş açması sonucu üç kişinin öldüğü sekiz kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yayınlama Tarihi: 28.09.2025 09:50
ABD'de korku dolu anlar...

CNN'in haberine göre, eyaletin Southport kentinde Cape Fear Nehri kıyısında bulunan bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yetkililer, saldırganın tekneyle kulübe yaklaşıp ateş açması sonucu 3 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINDA

Southport Belediye Basın Sözcüsü ChyAnn Ketchum, saldırıyla bağlantılı olarak bir kişinin gözaltına alındığını ve sorgulandığını kaydetti.

Bu yıl ABD'de şimdiye kadar en az 320 toplu silahlı saldırı gerçekleşti

