ABD'de bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatınI kaybetti

ABD'de korku dolu anlar...
CNN'in haberine göre, eyaletin Southport kentinde Cape Fear Nehri kıyısında bulunan bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi.
3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Yetkililer, saldırganın tekneyle kulübe yaklaşıp ateş açması sonucu 3 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.
ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINDA
Southport Belediye Basın Sözcüsü ChyAnn Ketchum, saldırıyla bağlantılı olarak bir kişinin gözaltına alındığını ve sorgulandığını kaydetti.
Bu yıl ABD'de şimdiye kadar en az 320 toplu silahlı saldırı gerçekleşti