ABD'de bir havalimanında yolcunun pantolonundan kaplumbağa çıktı

DHA

ABD'nin Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’nda yapılan yolcu güvenlik taramasında ilginç anlar yaşandı..

Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) tarafından yapılan açıklamada, güvenlik taramasından geçmeye çalışan bir yolcunun hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine detaylı arama yapıldığı belirtildi.

PANTOLONUNDAN KAMPLUMBAĞA ÇIKTI

Arama sırasında yolcunun pantolonunda sakladığı bir kaplumbağa tespit edildi.

Kaplumbağanın sağlıklı olduğu öğrenilirken, yolcu hakkında yasal işlem başlatıldı. Yetkililer, söz konusu hayvanın evcil hayvan olarak bilinen ‘kırmızı yanaklı su kaplumbağası’ olduğunu açıkladı.

"DAHA ÖNCE SİLAH, BIÇAK GÖRDÜK ANCAK KAPLUMBAĞA İLK VAKA"

TSA New Jersey Bölge Güvenlik Direktörü Thomas Carter olayla ilgili olarak, "Daha önce yolcuların silah veya bıçak gibi tehlikeli nesneleri giysilerine ya da bagajlarına saklamaya çalıştığını gördük, ancak bir yolcunun pantolonuna canlı bir kaplumbağa gizlediği ilk vaka bu oldu." dedi.

TSA yetkilileri, yolcuların canlı hayvan taşıma kurallarına uymaları gerektiğini hatırlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.