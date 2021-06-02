ABD’de bir kadın köpeklerini kurtarmak için ayıyı iteledi

ABD’de bir kadın köpeklerini kurtarmak için ayıyı iteledi

Bir kadının evinin arka bahçesindeki duvarın üstüne çıkan anne ayıyı elleri ile iterek bahçesinin diğer tarafına düşürdüğü anlar kameraya yansıdı.

ABD’nin California eyaletinin San Gabriel Vadisi bölgesinde yer alan Bradbury’de bir evin arka bahçesine anne ayı ile yavruları geldi.

Anne ayı ve yavruları gören evdeki dört köpek ise direkt ayılara doğru koşarak havlamaya başladı.

Anne ayı köpeklerin havlaması ile yavrularını korumak için yakında bulunan köpeğe pençesi ile saldırdı.

ELLERİYLE İTEREK DÜŞÜRDÜ

O sırada olay yerine gelen ev sahibi Hailey Morinico, ayının köpeklerine saldırdığını düşünerek, anne ayıyı duvarın üstünden elleri ile iterek bahçenin diğer tarafına düşürdü.

Morinico ardından köpeklerinden birini kucağına alarak, bahçeden hızla uzaklaştı. Olay anı ise anbean evin bahçesinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ABD'de bahçesinin duvarına çıkan ayıyı elleriyle diğer tarafa itti VİDEO

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, anne ayı ve yavrularının yemek aramak için evin bahçesine geldiklerini ifade ederken, vatandaşları ayılardan uzak durmaları konusunda uyardı.