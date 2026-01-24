ABD'de bir kişi Detroit Havalimanı terminaline otomobille daldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’nin Michigan eyaletindeki Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı’nda (DTW) bir araç, terminal binasının cam girişinden içeri girerek check-in alanına kadar ilerledi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre araç, Delta Air Lines’a ait kontuarların bulunduğu bölgeye çarptı. Çarpma sonucu terminalde maddi hasar oluşurken, olayda ciddi yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Bazı yolcular ve havalimanı çalışanları ise tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Sürücü, havalimanı polisi ve güvenlik ekipleri tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayın ardından bölgeye acil durum ekipleri sevk edilirken, ilgili terminal bölümünde güvenlik önlemleri geçici olarak artırıldı.

Havalimanı yetkilileri, uçuş operasyonlarının büyük ölçüde planlandığı şekilde devam ettiğini ancak terminalin çarpmanın yaşandığı kısmında kısa süreli aksaklıklar yaşandığını açıkladı.

Olayın kasıtlı bir eylem mi yoksa kaza mı olduğu henüz netlik kazanmadı.

Yetkililer, soruşturma tamamlandıktan sonra kamuoyuna ek bilgi verileceğini duyurdu.