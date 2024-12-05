ABD’de bir öğretmen yarasa tarafından ısırıldıktan sonra yaşamını yitirdi

DHA

ABD'de şaşırtan bir ölüm vakası yaşandı.

California'da öğretmenlik yapan Leah Seneng, sınıfa giren yarasayı çıkarmaya çalışırken ısırıldı.

SINIFA GİREN YARASAYI ÇIKARMAYA ÇALIŞTI: ISIRILDI

Ailesi ve arkadaşları yaptıkları açıklamada, Seneng’in kuduz belirtileri göstermediğini ifade etti.

Seneng, olaydan birkaç hafta sonra hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık yetkilileri, öğretmenin ısırık sonrası tıbbi müdahale alıp almadığını ve sağlık durumunu araştırıyor.

Yetkililer tarafından ayrıca kuduz riski taşıyan hayvanlarla temasın ardından hızlı bir şekilde aşı yaptırılması gerektiği hatırlatıldı.