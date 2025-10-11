ABD'de bütçe krizi: Ordu mensupları, maaşlarını alamadı

ABD'de federal hükümet kapandı...

Geçtiğimiz haftalarda, ABD'de 2025 mali yılı sona ererken, federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varılamadı.

2019’DAN SONRA İLK KEZ HÜKÜMET KAPANDI

Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açtı.

ABD'de yeni mali yılın başlamasına saatler kala Senato, hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin sunduğu geçici bütçe tasarılarını onaylamadı.

AMERİKAN ORDU MENSUPLARI MAAŞ ALAMADI

Washington’daki hükümet günlerdir kapalı kalırken, ülkede bütçe krizi derinleşiyor...

Bütçe krizi nedeniyle Amerikan ordu mensupları, maaşlarını alamadı.

"FOOD BANKS" ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Bunun üzerine, ordu mensupları, erzak için ücretsiz yemek dağıtan “Food Banks” önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yapılan yorumlarda, Food Banks önünde son zamanlarda çok fazla yoğunluğun oluştuğu aktarıldı.

Ayrıca başka bir açıklamada ise, yiyeceklerin normale göre çok daha erken saatlerde tükendiği kaydedildi.

FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bir bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde federal hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara veriyor.

Bu süreçte, "temel" olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor.

"Temel personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.