Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Tüm dünyanın "Özgürlükler Ülkesi" olarak tanımladığı ABD'de skandallar bitmiyor.

Florida'da yaşayan 22 yaşındaki fenomen Marlena Velez, Cape Coral'da bulunan bir zincir mağazadan 500 dolar değerinde hırsızlık yaptı.

Polis ekipleri, market çalışanlarının hırsızlığı fark etmesinin ardından harekete geçti.

SAHTE BARKOD TASARLAMIŞ

Ekipler, hırsızlığın yanı sıra şüphelinin sepetindeki ürünler için daha düşük fiyatlar gösteren sahte bir barkod da kullandığını ortaya çıkardı.

Polis, şüphelinin ev eşyaları ve giysiler de dahil olmak üzere değeri 500,32 dolar olan 16 eşyayı çaldığını belirtti.

HIRSIZLIĞINI PAYLAŞTI

Fenomen, sosyal medya üzerinde hırsızlık anına ilişkin görüntüleri paylaşınca gerçek ortaya çıktı.

Genç kadının çaldığı ürünleri sosyal medya hesabı üzerinden 300 bin takipçisi ile paylaştığı görüldü.

TUTUKLANDI

Ekipler, fotoğrafı paylaşılan fenomenin takipçileri tarafından ispiyonlanmasının ardından genç kadını tutukladı.

Genç kadının, daha önce birçok kez hırsızlıktan ve mala zarar vermeden hüküm giydiği öğrenildi.