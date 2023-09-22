ABD'de çarpıcı F-35 raporu: İstenilen sürede uçamıyor, yedek parça sorunu var Kongre için hazırlanan raporda, F-35'lerin zamanın yalnızca yüzde 55'inde uçmaya elverişli olduğu belirtildi. Yedek parça sıkıntısı ve yetersiz destek ekipmanının bakım zorluklarını beraberinde getirdiği vurgulandı.

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Üretici ortağı olan Türkiye'nin projeden çıkarılmasından sonra F-35'lerde yaşanan teknik aksaklıklar gündemden düşmüyor.

Geçirdiği kazalarla anılır hale gelen F-35 savaş uçağı hakkında ABD'de çarpıcı bir rapor yayınlandı.

Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi'nin (GAO) Kongre için hazırladığı raporda söz konusu uçakların yaşadığı sorunlar gözler önüne serildi.

F-35, göreve hazırlıkta yetersiz

F-35'lerin zamanın yalnızca yüzde 55'inde uçmaya uygun olduğu, ihtiyaç duyulan vaktin neredeyse yarısında kullanılamadığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bakım depolarının yetersiz olduğu için yedek parçaların yüzde 73'ünün tedarikçilere geri gönderilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Hedeflerin gerisinde kaldı

Deniz Piyadeleri'nin F-35B versiyonunun kullanılabilirlik hedefinin yüzde 85 olduğu, fakat 2022 mali yılında bu uçaklar için göreve uygunluk oranının yüzde 55 civarında olduğu, "tam" görev kapasitesi için sıfıra yakın bir durumun göze çarptığı kaydedildi.

Bağımsız Kongre gözlemcisi GAO'nun raporu, Deniz Piyadeleri'ne ait F-35'in Güney Carolina'da düşmesinden sadece birkaç gün sonra yayınlandı.

F-35'lerin ABD'nin genel taktik havacılık filosundaki payının artmaya devam etmesi bekleniyor.

ABD ordusundaki sayı 450

Savaş uçaklarının her birinin hükümete maliyeti yaklaşık 160 milyon dolar.

ABD ordusunun 450 F-35 savaş uçağı var. Pentagon, 2040'ların ortalarına kadar 1.7 trilyon dolar tutarında yaklaşık 2 bin uçak daha almayı planlıyor.

Financial Times'ın haberinde, F-35 girişiminin, dünyanın en maliyetli savunma satın alma projesi olduğuna dikkat çekildi.

Bakım zorlukları göze çarpıyor

Söz konusu raporda, "Bakım zorlukları, F-35'in göreve hazırlığını olumsuz etkiliyor." denildi.

Pentagon'un yeterli bakım deposu kapasitesi oluşturma konusunda geride kalmasının, onarımda gecikmelere ve jetin görev kapasitesinde yüzde 10'luk bir azalmaya neden olduğu aktarıldı.

Zorlukların bir bölümü, Pentagon'un depo bakım kararlarını kontrol etme yeteneğini sınırlayan, bakım konusunda yüklenicilere olan yoğun bağımlılıktan kaynaklanıyor.

Yedek parça sıkıntısı, yetersiz destek ekipmanı...

Gecikmelerin diğer nedenleri arasında yedek parça sıkıntısı, yetersiz bakım eğitimi ve destek ekipmanı ile onarım yapmak üzere gereken teknik verilerin eksikliği bulunuyor.

GAO, Pentagon'un en geç Ekim 2027'de F-35'in sürdürülebilirliğini yönetmeyi devralacağını ve bunun jetlerin temel sürdürülebilirlik stratejisini yeniden değerlendirmesi için kritik bir zamanı temsil ettiğini söyledi.