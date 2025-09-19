ABD’de dev geri çağrıma: Acil servis kararı verildi! Fren ve hız uyarıları çalışmıyor

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir duyuru yapıldı.

Japonya merkezli otomotiv üretici Toyota sahiplerini yakından ilgilendiren duyuru kapsamında, ABD genelinde 591 binden fazla aracın gösterge panelinde hayati bilgileri göstermeyen bir yazılım hatası nedeniyle geri çağırıldığı belirtildi.

Söz konusu hata nedeniyle, araç çalıştırıldığı zaman hız göstergesi, fren sistemi uyarıları ve lastik basıncı ikaz ışıkları devreye girmediği belirtildi. Bu durum sürücülerin kritik güvenlik bilgilerini görememesine yol açıyor.

BU MODELLER GERİ ÇAĞRILIYOR

NHTSA tarafından yayınlanan duyuru kapsamında, etkilenen modeller arasında Venza, Highlander, Lexus, Tacoma ve GR Corolla gibi farklı segmentlerde birçok araç yer alıyor.

Gösterge panelinde yaşanan bu sorun, sürüş güvenliğini doğrudan etkileyerek sürücülerin hız ve uyarı sistemlerinden habersiz kalmasına yol açabiliyor. Bu durum ise trafikte kazalara davetiye çıkaran ciddi bir risk unsuru olarak görülüyor.

Otomotiv devi, söz konusu yazılım probleminin çözümü için araç sahiplerini en kısa sürede servislere yönlendireceğini açıklayarak ilgili model araçlara sahip olan sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.