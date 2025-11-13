ABD'de Donald Trump hükümetine onay yüzde 33'e kadar düştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump'a anket şoku...

Associated Press ve NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi'nin 6-10 Kasım tarihlerinde 1143 yetişkinle yaptığı ankette ABD'lilerin Başkan Trump’ın hükümet yönetimine ilişkin görüşlerine yer verildi.

TRUMP HÜKÜMETİNE ONAY GİDEREK AZALIYOR

Anket sonuçlarında ABD'li yetişkinlerin yalnızca yüzde 33'ünün Trump'ın hükümeti yönetme şeklini onayladığı, bunun mart ayından bu yana yaklaşık yüzde 10'luk bir düşüşe tekabül ettiği belirtildi.

Marttan bu yana Cumhuriyetçilerin onay oranında da yüzde 13'lük bir düşüş yaşandığı ifade edilen anket sonuçlarında söz konusu oranın yüzde 68'e gerilediği ifade edildi.

Hükümet yönetimine desteğin düşmesine rağmen Başkan Trump'ın genel onay oranının yüzde 36'da sabit kaldığına işaret edilerek sonuçların ülkedeki hükümet kapanmasının yansımaları olabileceği kaydedildi.