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ABD'de dünyanın en aktif volkanlarından biri yeniden lav püskürttü

ABD'de dünyanın en aktif volkanlarından biri yeniden lav püskürttü Dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak bilinen Hawaii’deki Kilauea Yanardağı, bir kez daha lav püskürttü.