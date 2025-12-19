ABD Başkanı Trump'tan Ukrayna'ya anlaşma konusunda hızlı davranması çağrısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Miami'de yapılacak ve Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'dan gelecek temsilciyi ağırlayacağı görüşmelere ilişkin konuştu.

Trump, "Bazı konularda ilerleme sağlıyorlar ancak umarım Ukrayna hızlı davranır. Umuyorum, Ukrayna hızlı hareket eder çünkü Ruslar halen orada. Her seferinde onlar çok uzun süre düşününce Ruslar da fikir değiştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

"DÜŞMANLIK VE NEFRET ANLAŞMAYI ZORLAŞTIRIYOR"

Savaşın sona erdirilmesinin başlangıçta düşündüğünden daha zorlu bir sürece evrildiğini aktaran Trump, sahadaki gerçekliğe vurgu yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki derin düşmanlık ve nefretin anlaşmaya varılmasını beklediği durumdan biraz daha zor hale getirdiğini belirten Trump, "Ancak bunu başarabilme şansımız var, belki de yakında" dedi.

ABD medyasına konuşan ve adı açıklanmayan bazı yetkililer, Miami'de cumartesi günü yapılması beklenen görüşmelere bir Rus yetkilinin katılacağını teyit etmişti.

Aynı haberlerde söz konusu ismin Rusya Varlık Fonu Başkanı Kirill Dmitriev olduğu da belirtilmişti.

MARİHUANA KARARNAMESİNİ İMZALADI

Basın toplantısında marihuananın tıbbi alanda kullanımını kısmen kolaylaştıran başkanlık kararnamesine de imza atan ABD Başkanı Trump, özellikle yoğun ağrı yaşayan binlerce hastadan bu yönde bir adım atması çağrısıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

İmzaladığı başkanlık kararnamesiyle tıbbi alanda kullanılan marihuanaya erişimi 'kategori 1' seviyesinden 'kategori 3' seviyesine indirerek bu maddenin tıbbi tedavilerde, araştırmalarda ve laboratuvarlarda daha kolay şekilde kullanılabilmesine imkan tanıdıklarını söyleyen Trump, söz konusu düzenlemenin marihuananın günlük kullanımını yasallaştırmadığını, aksine bu maddenin 'keyfi amaçla' kullanımı konusunda mevcut düzenlemelerin aynen geçerli olduğunu vurguladı.

Daha sonra söz alan Medicare ve Medicade Merkezleri Direktörü Dr. Mehmet Öz de söz konusu maddenin tıp alanında kullanımının kolaylaştırılmasının özellikle bazı tür hastaların tedavisinde önemli bir işlev görebileceğini kaydetti.