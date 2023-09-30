ABD'de engelliye tekmeli saldırı anı kamerada Tekmeli saldırıya uğrayan engelli adam, çöp kutusuna çarptıktan sonra yere düştü. Saldırıyı düzenleyen şahıs, tepkilerin odağına oturdu.

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ensonhaber.com

ABD, zaman zaman zor durumdaki insanlara yönelik davranışlarla gündeme geliyor.

Daha önce bir Dallas itfaiyecisi, zihinsel engelli adamı tekmelemesiyle tepkileri üzerine çekmişti.

Şimdi ise New York metrosunda kayıtlara geçtiği belirtilen anlarda bir siyahi, tekme attığı engelliyi yere düşürdü.

Engelliye tekmeli saldırı

İlk başta taraflar arasında diyalog yaşanırken, sonrasında ise engelli kişi kırmızı montlu Amerikalı'nın saldırısına uğradı.

Elleri olmayan kişi, şapkasını takmaya çalıştığı sırada hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

Önce çöp kutusuna çarptı, sonra yere düştü

Saldırgan, engelliye tekmeyle saldırdı. Engelli adam, çöp kutusuna çarptıktan sonra yere düştü. Saldırıya tanıklık edenler, gözlerine inanamadı.

Sosyal medya kullanıcıları, yaşananları tepkiyle karşıladı. Yapılan yorumlarda şu ifadeler kullanıldı: