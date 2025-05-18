ABD'de evdeki fare, altı aylık bebeğin vücudunu yedi

Haber Merkezi

ABD'nin Güney Carolina eyaletine bağlı Anderson County'de akıl almaz bir olay yaşandı.

Evdeki farelerle aylardır sorun yaşadığı belirtilen bir ailenin altı aylık bebeği, büyük bir farenin saldırısına uğradı.

Akayla Bearden ve Justin Bearden isimli 24 yaşındaki çift, sabaha karşı 911’i arayarak bebeklerinin yaralandığını bildirdi.

BEBEĞİN VÜCUDUNU FARE YEDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, beşiği ve bebeği kanlar içinde buldu.

Anderson County Şerif Ofisi’nin açıklamasına göre, bebeğin kollarında, başının arkasında, kulaklarında ve yüzünde çok sayıda ısırık tespit edildi.

İKİZ KARDEŞİNDE DE FARE ISIRIĞI TESPİT EDİLDİ

Yetkililer, saldırıya uğrayan bebeğin ikiz kardeşinin ayaklarında da ısırık izleri bulunduğunu bildirdi.

Ebeveynler, uzun süredir evde fare problemi yaşadıklarını ancak bu duruma rağmen çocuklarını bu ortamda bırakmaya devam ettiklerini kabul etti.

Polis, çocukların korunması için devreye girdi. Ailenin üç çocuğu, Güney Carolina Sosyal Hizmetler Departmanı tarafından koruma altına alındı.

TUTUKLANDILAR

Anne ve baba ise çocuklara karşı ihmalkâr davranmakla suçlanarak tutuklandı.

13 Mayıs’ta hakim karşısına çıkan çift, kişisel kefaletle serbest bırakıldı.

Çocuklarıyla yalnızca devletin izniyle görüşebilecekler. Bir sonraki duruşmaları 31 Temmuz’da görülecek.

Suçlu bulunmaları hâlinde 10 yıla kadar hapis cezası alabilirler.