ABD'de evinin altından gelen sesleri hayvan sandı, çıplak adamla karşılaştı

Haber Merkezi

ABD'de yaşayan 93 yaşındaki bir kadın, son haftalarda evinin altında tuhaf hayvan sesleri duymaya başladı.

Seslerin giderek artmasıyla yaşlı kadın korkarak da olsa bodrum kata indi.

Yaralı bir hayvan bulmayı bekleyen yaşlı kadın, gördüğü manzara ile korku içinde kaldı.

BODRUM KATINDA ÇIPLAK ADAM BULDU

Evin alt katına inen kadın, bodrum kısmına yerleşmiş çıplak bir adamla karşılaştı.

Yalı kadın durumu hemen Los Angeles polisine haber verdi.

BARİKAT KURUP SAKLANDI

CBS News'in haberine göre Los Angeles'ta yaşanan olayda polis memurları, El Sereno Mahallesi'ndeki eve geldiklerinde evin bodrum katına barikat kurmuş çıplak bir şüpheli ile karşılaştı.

"GİTMEYİ REDDETTİ"

Yaşlı ev sahibinin damadı Ricardo Silva, "Genellikle gece geç vakitlerde gelen seslerdi ve biz bu seslerin evin altında bulunan hayvanlardan geldiğini düşünürdük. Sesler bir tür vurma sesi gibiydi. Eşim yürürken, evin altından geriye doğru vuruluyordu. Bir şeylerin ters gittiğini anladık. Onunla karşılaştığımızda şok olduk. Çıplak bir genç adam vardı. Polis, onu saatlerce dışarı çıkmaya ikna etmeye çalıştı. Gitmeyi reddetti." diye konuştu.

Yakalanan adamın kimlik bilgileri 27 yaşındaki Issac Betancourt olarak açıklandı.