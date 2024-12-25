ABD'de evlat edindikleri çocuklara tecavüz edip başkalarına pazarladılar

AA

ABD'de mide bulandıran bir olay yaşandı.

Eşcinsel evliliği bir hak olarak özgürlük adı altında pazarlayan ABD, tekrar bir istismar vakasına ev sahipliği yaptı.

Çocuk pornografisine ilişkin soruşturma yürüten polis ekipleri, bir pedofili çetesini çökertmişti.

2 yıldır bu çetenin uzantılarını inceleyen polisler, mide bulandırıcı bir gerçeği ortaya çıkardı.

EŞCİNSEL ÇİFT EVLATLIK ALDIKLARI ÇOCUKLARA TECAVÜZ ETTİ

İnternet üzerinden çocuk pornosu indirirken yakalanan bir şahsı konuşturan polis ekipleri, eşcinsel bir çiftin çocuk pornosu ürettiğini gün yüzüne çıkardı.

Georgia eyaletinde yaşayan William ve Zachary Zulock çifti, evlat edindikleri iki erkek çocuğuna sistematik olarak tecavüz ediyor, çocukları seks kölesi gibi kullandıkları bu anları kayda alıyor ve pazarlıyorlardı.

SOSYAL MEDYADAN ÇOCUKLARI SATTILAR

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, sapık eşcinsel çiftin çocukları pedofili erkeklere pazarladığını, çocuklarını sosyal medya üzerinden sergileyerek müşteri aradıklarını ortaya çıkardı.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Duruşmada William Zulock, 6 adet ağırlaştırılmış tecavüz, üç adet ağırlaştırılmış çocuk istismarı, iki adet ensest ve iki adet çocuk cinsel istismarı suçunu kabul etti.

100'ER YIL VERİLDİ

Zachary Zulock da iki kez ağırlaştırılmış tecavüz, üç kez ağırlaştırılmış çocuk tacizi, iki kez oğlancılık ve üç kez çocuk cinsel istismarı suçunu kabul etti. İki sapığa 100'er yıl hapis cezası verildi.

"BİR TERÖR EVİ İNŞA ETTİLER"

Bölge Savcısı Randy McGinley, onları sonsuza kadar hapse gönderen cezayı açıklarken, "İki sanık bir terör evi inşa ettiler ve son derece karanlık arzularını her şeyin ve herkesin üstüne koydular" dedi.

Ayrıca pedofili şebekesine dahil olan bir kişi daha 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı.