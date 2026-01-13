Abone ol: Google News

YPG/SDG'den temizlenen Şeyh Maksud'da yeniden ezan okundu

Halep şehrindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde, YPG/SDG terör örgütü tarafından karargah olarak kullanılan El Hasan Camii’nde, mahallenin teröristlerden arındırılmasının ardından tekrar ezan sesleri yükseldi.

Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 10:26
  • Halep'teki Şeyh Maksud Mahallesi, YPG/SDG teröristlerinden temizlendi.
  • El Hasan Camii'nde, mahalle teröristlerden arındırıldıktan sonra yeniden ezan okundu.
  • YPG/SDG kontrolündeki birçok mahalle Suriye ordusu tarafından ele geçirildi.

Suriye'nin Halep kentinde YPG/SDG terör örgütü ile Suriye ordusu arasında patlak veren çatışmalar, YPG/SDG kontrolündeki birçok mahallenin Suriye ordusu tarafından ele geçirilmesiyle sonuçlandı.

CAMİ KARARGAHA ÇEVRİLMİŞTİ

Halep'teki YPG/SDG kontrolünde bulunan bölgelerden biri olan Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki El Hasan Camii, teröristler tarafından karargaha çevrilmişti.

TEKRAR EZAN OKUNDU

Şeyh Maksud'un terör unsurlarından temizlenmesinin ardından camide tekrar ezan okunması kameralara yansıdı.

