YPG/SDG'den temizlenen Şeyh Maksud'da yeniden ezan okundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'nin Halep kentinde YPG/SDG terör örgütü ile Suriye ordusu arasında patlak veren çatışmalar, YPG/SDG kontrolündeki birçok mahallenin Suriye ordusu tarafından ele geçirilmesiyle sonuçlandı.

CAMİ KARARGAHA ÇEVRİLMİŞTİ

Halep'teki YPG/SDG kontrolünde bulunan bölgelerden biri olan Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki El Hasan Camii, teröristler tarafından karargaha çevrilmişti.

TEKRAR EZAN OKUNDU

Şeyh Maksud'un terör unsurlarından temizlenmesinin ardından camide tekrar ezan okunması kameralara yansıdı.