ABD'de Filistinli aktivistin sınır dışı edilmesi, yabancı öğrencileri tehdit ediyor

ABD'de göçmenlik davalarına bakan yargıç Jamee Comans, Filistin'e destek gösterilerine katıldığı için gözaltına alınan Filistinli aktivist Mahmud Halil’in sınır dışı edilmesine karar verdi. Bu kararın, benzer durumlardaki diğer uluslararası öğrencileri de olumsuz etkileyebileceği kaydedildi. Halil'in avukatlarına, bu kararı durdurabilmek için 23 Nisan’a kadar süre verildi. Süre bitiminde, Halil’in ya Suriye’ye ya da Cezayir’e gönderileceği açıklandı.
YEŞİL KART SAHİBİ VE ABD VATANDAŞIYLA EVLİ
Yeşil kart sahibi olan ve bir Amerikan vatandaşıyla evli olan Halil, duruşma sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Geçen sefer söylediklerinizi hatırlatmak istiyorum: Bu mahkeme için usulüne uygun yargılama hakları ve temel adalet en önemli unsurlardır. Bugün yaşadıklarımız, bu ilkelerin ne bugün ne de bu süreç boyunca uygulandığının açık bir göstergesidir. Trump yönetiminin beni, ailemden binlerce kilometre uzaklığa, bu mahkemeye getirmesinin sebebi tam olarak budur. Sadece bana tanınan bu aciliyetin, aylardır duruşma bekleyen yüzlerce kişiye de verilmesini umuyorum.
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