ABD'de Filistinli aktivistin sınır dışı edilmesi, yabancı öğrencileri tehdit ediyor

DHA

ABD'de göçmenlik davalarına bakan yargıç Jamee Comans, Filistin'e destek gösterilerine katıldığı için gözaltına alınan Filistinli aktivist Mahmud Halil’in sınır dışı edilmesine karar verdi. Bu kararın, benzer durumlardaki diğer uluslararası öğrencileri de olumsuz etkileyebileceği kaydedildi. Halil'in avukatlarına, bu kararı durdurabilmek için 23 Nisan’a kadar süre verildi. Süre bitiminde, Halil’in ya Suriye’ye ya da Cezayir’e gönderileceği açıklandı.

YEŞİL KART SAHİBİ VE ABD VATANDAŞIYLA EVLİ

Yeşil kart sahibi olan ve bir Amerikan vatandaşıyla evli olan Halil, duruşma sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi: