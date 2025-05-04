ABD'de geniş çaplı elektrik kesintisi uyarısı

Haber Merkezi

Avrupa'daki enerji krizi, Amerika'ya sirayet ediyor....

İspanya, Portekiz ve Fransa'nın bir bölümünde, bilinmeyen bir nedenle enerji kesintisi yaşanmıştı.

Yaklaşık 20 saat süren kesinti, ülkeleri adeta kaosa sürüklemişti.

ABD'DE ENERJİ KESİNTİSİ UYARISI

Hala sebebi ve nasıl gerçekleştiği bilinmeyen enerji kesintisi, şimdi de ABD'de bekleniyor.

ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum, elektrik üretiminde yaşanan büyük zorluklar nedeniyle ABD'nin geniş çaplı bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

İLGİLİ HABER İspanya ve Portekiz'de elektrikler büyük ölçüde geri geldi

"BENZER BİR DURUM YAŞANABİLİR"

ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum, ülkede büyük bir elektrik kesintisi riski konusunda uyarıda bulundu. Burgum, “Bu hafta İspanya'da neler yaşandığını gördük. Benzer bir durum bu yaz Amerika’da da yaşanabilir” dedi.

ENERJİ KRİZİNİ DE BİDEN'A YÜKLEDİLER

ABD'nin şu anda elektrik üretiminde büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve bunun suçlusunun da ülkenin önceki liderleri olduğunu belirten Burgum, “Eski Başkan Joe Biden yönetiminin uygulamaya koyduğu kurallar, enerji şebekelerimizi büyük bir tehlike altına soktu” ifadelerini kullandı.