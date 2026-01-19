Donald Trump: Nobel'i vermediklerine göre artık barışı düşünmeme gerek yok

2025 yılında ikinci döneminde ofisi devralan ABD Başkanı Donald Trump, yılın ilk zamanlarından beri Nobel Barış Ödülü'nü almak istediğini belirtmiş ve bu yönde dünyada birçok arabuluculuk hamleleri yapmıştı.

Nobel Barış Ödülü kendisine verilmeyen Donald Trump, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'a mektup gönderdi.

"ARTIK ABD İÇİN NEYİN İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNEBİLİRİM"

Amerikan basınında paylaşılan mektupta Trump, “Sayın Jonas, ülkenizin 8 savaşı durdurduğum için bana Nobel Barış Ödülü vermemeye karar verdiğini göz önünde bulundurarak, artık sadece barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum, her ne kadar her zaman barış baskın olsa da artık Amerika Birleşik Devletleri için neyin iyi ve doğru olduğunu düşünebilirim.” ifadelerini kullandı.

"DANİMARKA NEDEN MÜLKİYET HAKKINA SAHİP Kİ?"

Trump, mektubunda Grönland’a ABD'nin müdahalesi olmadan Rusya veya Çin'den korunamayacağını savundu.

Trump, “Danimarka bu toprakları Rusya veya Çin'den koruyamaz ve zaten neden 'mülkiyet hakkı'na sahipler ki? Yazılı bir belge yok, sadece yüzlerce yıl önce bir geminin oraya yanaştığı biliniyor, ama bizim de oraya yanaşan gemilerimiz oldu. Kuruluşundan bu yana NATO için herkesten daha fazla şey yaptım ve şimdi NATO'nun da Amerika Birleşik Devletleri için bir şeyler yapması gerekiyor. Grönland'ın tam ve mutlak kontrolüne sahip olmadığımız sürece dünya güvenli değil.” dedi.

STORE MEKTUBU DOĞRULADI

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, bugün yaptığı açıklamada, Trump'tan hafta sonu aldığı mektupta, Nobel Barış Ödülü'nü alamadığı için artık ‘sadece’ barışla ilgilenmediğini söylediğini doğruladı.