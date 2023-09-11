ABD'de halk, siyasetçilere yaş sınırı uygulanmasını istiyor Amerikan siyasetinde gittikçe sayıları artan yaşlı figürlerin ardından ABD'de yapılan anketten göze çarpan sonuçlar çıktı.

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ensonhaber.com

ABD'de ileri yaşlara sahip politikacıların varlığı, küresel siyasetin konusu haline geldi.

80 yaşındaki Başkan Joe Biden, ilerleyen yaşına rağmen, gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde yeniden aday olmanın hesaplarını yapıyor.

Biden, halka açık ve kapalı toplantılarda zaman zaman sergilediği tavırlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

ABD'de yaşlı siyasetçi meselesi

Amerikan siyasetinin son günlerde konuşulan diğer ismi ise Senato'daki Cumhuriyetçilerin lideri 81 yaşındaki senatör Mitch McConnell oldu.

McConnell, geride bıraktığımız haftalarda, açıklama yaparken iki kez dondu ve bir süre hareketsiz kaldı.

Öte yandan, yeniden adaylığını ilan eden ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın yaşı ise 77.

Amerikalılar yaş sınırı istiyor

Ülkeyi yönetenlerin sağlığından endişe eden Amerikalılar, belirli bir yaşın üzerindeki isimlerin yönetim pozisyonlarında olmasını istemiyor.

CBS News araştırmasına göre, Amerikalıların dörtte üçünden fazlası, seçilmiş yetkililer için maksimum yaş sınırı olması gerektiğini düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 77'si, söz konusu kesim için yaş sınırı getirilmesi gerektiğinin şart olduğunu vurguladı.

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler aynı görüşte

Demokratların yüzde 76'sı, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 79'u bu yönde görüş bildirdi.

Yüzde 45, üst yaş sınırının 70 olması gerektiğini söylerken, yüzde 30 ise 50 ya da 60 yaşın uygun olabileceğini ifade etti.

Yalnızca yüzde 18, sınır olarak 80 yaşın ideal olduğunu dile getirdi.

Senato ve Temsilciler Meclisi'nde yaş ortalaması

Diğer taraftan, cumhurbaşkanlığı görevinin 75 yaş üstü kişiler için zorlu olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşti.

ABD Senatosu'nun yaş ortalaması 65 iken Temsilciler Meclisi'nde ise 57 olarak kayıtlara geçti.

16 senatörün yaşı 75 ve üzerinde. 18 senatör ise 70 ila 74 yaş aralığında bulunuyor.

Elon Musk: 70'in altı olabilir

Zaman zaman Amerikan siyasetine ilişkin görüşlerini paylaşan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, "Siyasi makamlara aday olamayacağınız bir yaş sınırı koyalım. 70'in biraz altında bir sayı olabilir." demişti.