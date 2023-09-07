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ensonhaber.com

Bazı hareketleriyle son günlerde dikkatleri üzerine çeken ABD Başkanı Joe Biden, bunlara bir yenisini ekledi.

2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı planlayan 80 yaşındaki Biden, Yüzbaşı Larry L. Taylor'a cesaretinden dolayı Onur Madalyası takdim etti.

Salonu aniden terk etti

Biden, sonrasında aniden salonu terk etti. ABD Başkanı, şaşkın bakışlar arasında ilerledi.

Yaşananların ardından, Biden'ın sağlığı konusunda çeşitli spekülasyonlar yapıldı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, söylentiler üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı.

Beyaz Saray'dan 'kasıtlı yaptı' yorumu

Jean-Pierre, Biden'ın söz konusu törenden aceleyle çıkmasının kasıtlı olduğunu söyledi ve ekledi:

Sonrasında kısa bir süre maskesini de çıkarmadı. Resepsiyona katılmak üzere olan katılımcılarla yakın temasını en aza indirmek için programa ara verildiğinde ayrıldı.