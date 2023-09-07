Bazı hareketleriyle son günlerde dikkatleri üzerine çeken ABD Başkanı Joe Biden, bunlara bir yenisini ekledi.
2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı planlayan 80 yaşındaki Biden, Yüzbaşı Larry L. Taylor'a cesaretinden dolayı Onur Madalyası takdim etti.
Salonu aniden terk etti
Biden, sonrasında aniden salonu terk etti. ABD Başkanı, şaşkın bakışlar arasında ilerledi.
Yaşananların ardından, Biden'ın sağlığı konusunda çeşitli spekülasyonlar yapıldı.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, söylentiler üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı.
Beyaz Saray'dan 'kasıtlı yaptı' yorumu
Jean-Pierre, Biden'ın söz konusu törenden aceleyle çıkmasının kasıtlı olduğunu söyledi ve ekledi:
Sonrasında kısa bir süre maskesini de çıkarmadı. Resepsiyona katılmak üzere olan katılımcılarla yakın temasını en aza indirmek için programa ara verildiğinde ayrıldı.
Joe Biden dışarı çıkarken Taylor'ın sahnede kaldığı görüldü. Etkinlik dakikalar sonra sona erdi.
Biden'ın esprisi
Elinde siyah maskeyle Devlet Yemek Odası'na giren Biden, espri yaparak şunları dile getirdi:
Bana sürekli maskeyi 10 gün takmaya devam etmem gerektiğini söylüyorlar. Ama onlara içeri girdiğimde maskenin üzerimde olmadığını söylemeyin.
Eşi koronaya yakalandı
ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'ın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Amerikan Firsy Lady'si, bir süredir gözetim altında tutuluyor.